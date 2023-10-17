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輿論風向變 以軍添顧忌

國際 22:44 2023/10/17

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以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰爭甫爆發，已有傳以軍會對加沙發動大型地面攻勢，惟強攻一個有200多萬平民居住的地方，必定血流成河，無法收科，進攻與否一直是傳媒報道焦點。然而，以軍行動死綫一再押後，原定上周五進攻，結果整個周末過去，暫時按兵不動，輿論壓力、外界的警告，似乎有一定效果。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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