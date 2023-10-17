輿論風向變 以軍添顧忌 國際 22:44 2023/10/17 分享： 分享： 以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰爭甫爆發，已有傳以軍會對加沙發動大型地面攻勢，惟強攻一個有200多萬平民居住的地方，必定血流成河，無法收科，進攻與否一直是傳媒報道焦點。然而，以軍行動死綫一再押後，原定上周五進攻，結果整個周末過去，暫時按兵不動，輿論壓力、外界的警告，似乎有一定效果。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 2023/10/16 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 債息高企 傷美國政府財政 2023/10/11 債息高企 傷美國政府財政 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 2023/10/13 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 你可能感興趣 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 22:30 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 15:35 2023/10/16 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 14:43 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 最新專欄文章 國金札記 - 布林肯中東奔走 防戰火燒美經濟 2023/10/17 布林肯中東奔走 防戰火燒美經濟 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 2023/10/16 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 國金札記 - 美議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 2023/10/16 美議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 政治 地緣政治 外交 軍事 拜登 加沙 黎巴嫩 美國 巴勒斯坦 以色列