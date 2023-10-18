港拓中醫藥 前特首推藥材交易平台 財金專欄 2023/10/18 分享： 分享： 施政報告將加大力度，推動中醫藥發展；另外，全國政協副主席梁振英等牽頭，成立香港的中藥材交易平台「中醫藥全產業鏈中心」。 香港不少人喜歡睇中醫，尤其是調理身體，近期電視劇《你好，我的大夫》，說的就是一班年 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點 2023/10/17 打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點 有政戲 - 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 2023/10/16 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 有政戲 - 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 2023/10/13 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 有政戲 - 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 2023/10/12 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 有政戲 - 特首下周赴京 施政報告有望加料？ 2023/10/11 特首下周赴京 施政報告有望加料？ 香港 施政報告 李家超 民建聯 公立醫院 梁振英 醫務衞生局 中藥 高永文 你好，我的大夫