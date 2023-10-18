港拓中醫藥 前特首推藥材交易平台

施政報告將加大力度，推動中醫藥發展；另外，全國政協副主席梁振英等牽頭，成立香港的中藥材交易平台「中醫藥全產業鏈中心」。

香港不少人喜歡睇中醫，尤其是調理身體，近期電視劇《你好，我的大夫》，說的就是一班年

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