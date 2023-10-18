  • 25°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 01:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港拓中醫藥 前特首推藥材交易平台

財金專欄 2023/10/18

分享：

分享：

施政報告將加大力度，推動中醫藥發展；另外，全國政協副主席梁振英等牽頭，成立香港的中藥材交易平台「中醫藥全產業鏈中心」。

香港不少人喜歡睇中醫，尤其是調理身體，近期電視劇《你好，我的大夫》，說的就是一班年

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點
2023/10/17
打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點
有政戲 - 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量
2023/10/16
夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量
有政戲 - 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？
2023/10/13
港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？
有政戲 - 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理
2023/10/12
毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理
有政戲 - 特首下周赴京 施政報告有望加料？
2023/10/11
特首下周赴京 施政報告有望加料？
香港 施政報告 李家超 民建聯 公立醫院 梁振英 醫務衞生局 中藥 高永文 你好，我的大夫

上一篇文章

施政報告創新需求 8大校區租盤有「景」

下一篇文章

高教鬆綁拓生源 支援留港儲人才