景順評中國經濟加速回正軌 3大支柱撑場（新增圖說明）

受惠於近期刺激措施，中國第三季度整體GDP遠超預期（點擊圖片放大），顯然政府實現5%的GDP增長目標穩步回到正軌。

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官方數據顯示，經季節性調整後GDP按季增長升至1.3%，高於我們預期的0.5%。會計方式或者產生差異，但夏季期間市場對增長的憂慮顯然已不復存在，經濟已轉向。9月的每月數據顯示，按月增長進一步改善，受各種刺激措施推動，不出意外未來數月經濟增長將持續向好。

出口數據強勁 工業生產增長不意外

第三季度，中國三個主要增長支柱，即工業生產（製造業及出口）、投資及消費（零售銷售額），均較第二季度有所加速。鑑於出口數據相當強勁，工業生產按年增長4.5%（點擊圖片放大），而且上月表現穩健，並不令市場意外。

全球宏觀環境依然穩健，進而鞏固了中國工業行業的穩定性。發電量加速增長，反映出增長趨勢的周期性上升。

第三季度房地產相關領域仍低迷

不過，房地產行業相關領域的生產十分低迷（點擊圖片放大），水泥生產按年下降7.2%，粗鋼按年減少5.6%，玻璃生產亦按年下降6%。 投資（尤其是房地產投資）依然疲弱。月內，房地產投資仍面臨巨大壓力，新樓開工數量跌至逾15年來最低水平。

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不過，近期解除房地產限制性政策已初見成果，新樓銷量及價格均錄得小幅上漲。解除限制性政策主要惠及一、二綫城市，相信需求將很快錄得反彈。

消費領域表現突出

縱觀9月數據，消費領域表現突出。月內零售銷售額超出預期，按年升幅增至5.5%（一致預期為4.9%，而上月數據為4.6%），這主要是受惠於......

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