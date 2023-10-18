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Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏

國際 21:48 2023/10/18

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美國國民生產總值（GDP）7成來自消費，而且美國公眾習慣借貸消費，信用卡非常流行，消費信貸這塊大餅引起蘋果（Apple）覬覦，2019年夥高盛（Goldman Sachs）推出Apple Card。高盛一度信心滿滿，行政總裁蘇德巍（David Solomon）當時稱是最成功的信用卡發行。然而，如今高盛態度180度改變，直指與蘋果合作是錯誤，更有意終止合作。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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