Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 國際 21:48 2023/10/18 分享： 分享： 美國國民生產總值（GDP）7成來自消費，而且美國公眾習慣借貸消費，信用卡非常流行，消費信貸這塊大餅引起蘋果（Apple）覬覦，2019年夥高盛（Goldman Sachs）推出Apple Card。高盛一度信心滿滿，行政總裁蘇德巍（David Solomon）當時稱是最成功的信用卡發行。然而，如今高盛態度180度改變，直指與蘋果合作是錯誤，更有意終止合作。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 2023/10/16 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 債息高企 傷美國政府財政 2023/10/11 債息高企 傷美國政府財政 你可能感興趣 輿論風向變 以軍添顧忌 22:44 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 22:30 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 15:35 2023/10/16 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 最新專欄文章 國金札記 - 輿論風向變 以軍添顧忌 今日 輿論風向變 以軍添顧忌 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 國金札記 - 布林肯中東奔走 防戰火燒美經濟 2023/10/17 布林肯中東奔走 防戰火燒美經濟 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 2023/10/16 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ Fintech 經濟 信用卡 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 美國 金融 銀行