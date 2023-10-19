北控水務重組 估值有望上升 財金專欄 2023/10/19 分享： 分享： 北控水務（00371）在內地從事污水處理服務，去年開始進行業務重整，退出重資產和現金回流慢的水環境治理業務，並且增加城市環保業務，今年業績可以恢復增長，在板塊依然是低估值和高息，估值有上升空間。 北控水 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 內地GDP勝預期 港股不升之謎（第四版） 2023/10/18 內地GDP勝預期 港股不升之謎（第四版） 中字股實力談 - 中國食品入貨 估值五折有找 2023/10/18 中國食品入貨 估值五折有找 中字股實力談 - 港股縮量 到處陷阱（第四版） 2023/10/17 港股縮量 到處陷阱（第四版） 中字股實力談 - 建行9厘息 估值最吸引 2023/10/17 建行9厘息 估值最吸引 中字股實力談 - 港股下一個升浪契機（第四版） 2023/10/16 港股下一個升浪契機（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 中共中央政治局 中國國務院 北控水務集團（00371） 綠色生活 板塊