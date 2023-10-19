北控水務重組 估值有望上升

北控水務（00371）在內地從事污水處理服務，去年開始進行業務重整，退出重資產和現金回流慢的水環境治理業務，並且增加城市環保業務，今年業績可以恢復增長，在板塊依然是低估值和高息，估值有上升空間。

北控水

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