施政報告鼓勵生育 有稅務優惠？ 財金專欄 2023/10/19 分享： 分享： 據知施政報告將有鼓勵生育的政策，包括加強幼兒照顧服務、增加在職家庭津貼金額、提高社區保母服務獎勵金等。 16年前，「風之后」李麗珊在一個銀行廣告說過，「養一個小朋友要400萬元」；去年的新廣告，李麗珊說 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港拓中醫藥 前特首推藥材交易平台 2023/10/18 港拓中醫藥 前特首推藥材交易平台 有政戲 - 打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點 2023/10/17 打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點 有政戲 - 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 2023/10/16 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 有政戲 - 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 2023/10/13 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 有政戲 - 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 2023/10/12 毋忘大學使命 港大亂局須盡速處理 香港 施政報告 印花稅 稅務 生育 陳祖恒 雪卵 人工受孕 李麗珊 金融服務