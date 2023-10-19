施政報告鼓勵生育 有稅務優惠？

據知施政報告將有鼓勵生育的政策，包括加強幼兒照顧服務、增加在職家庭津貼金額、提高社區保母服務獎勵金等。

16年前，「風之后」李麗珊在一個銀行廣告說過，「養一個小朋友要400萬元」；去年的新廣告，李麗珊說

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