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港寫字樓空置率續改善（新增圖表）

地產 17:46 2023/10/19

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香港甲級寫字樓空置率續見改善，於8月底維持在12.8%，結束連升4個月趨勢後，據仲量聯行最新發表2023年10月的《香港地產市場觀察》報告中指，整體甲級寫字樓市場空置率於9月微跌至12.7%（點擊圖片放大）

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5大主要商業區之中，其中3個的空置率均見改善，中環的空置率回落至9.6%，尖沙咀及九龍東的空置率亦分別按月跌0.4和0.3個百分點（點擊圖片放大）

尖沙咀寫字樓空置率兩年來首次跌穿10%

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示：

「上月整體寫字樓市場持續獲得改善，錄得66,100平方呎淨吸納量。值得注意是，由於供應量見緊絀，尖沙咀寫字樓空置率於過去兩年來首次跌穿10%。」

月内市場錄得少數新租賃成交個案，包括港鐵租用元朗朗壹廣場約13.5萬平方呎樓面（建築面積），配合業務擴張。仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（其他大額租賃成交，請點擊圖片放大）

點擊圖片放大
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資料來源：仲量聯行2023年10月《香港地產市場觀察》報告

（文字及相片刊最先於10月19日17：08，其後補加圖表說明。）

仲量聯行在9月發表的《香港地產市場觀察》，關於香港寫字樓分析詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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