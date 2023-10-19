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Netflix上客勁 護城河比想像深

國際 20:58 2023/10/19

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股神巴菲特（Warren Buffett）說過，企業最重要的護城河，是定價能力（Pricing power）。甚麼是定價能力？簡單講就是加價能力，高定價能力的企業，就算加價，客戶願意「硬食」，不用擔心趕客，例如蘋果（Apple）就有強大的定價能力，iPhone價節節上揚，果粉熱情不減，其生態圈一定程度上把用戶鎖死。剛公布業績的串流影片平台Netflix，意外展示較預期強的定價能力。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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