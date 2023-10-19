Netflix上客勁 護城河比想像深 國際 20:58 2023/10/19 分享： 分享： 股神巴菲特（Warren Buffett）說過，企業最重要的護城河，是定價能力（Pricing power）。甚麼是定價能力？簡單講就是加價能力，高定價能力的企業，就算加價，客戶願意「硬食」，不用擔心趕客，例如蘋果（Apple）就有強大的定價能力，iPhone價節節上揚，果粉熱情不減，其生態圈一定程度上把用戶鎖死。剛公布業績的串流影片平台Netflix，意外展示較預期強的定價能力。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 2023/10/14 共和黨推舉新議長 恐難逃極右制肘 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 2023/10/16 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 你可能感興趣 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 21:48 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 輿論風向變 以軍添顧忌 22:44 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 22:30 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 最新專欄文章 國金札記 - Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 今日 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 國金札記 - 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/18 輿論風向變 以軍添顧忌 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 國金札記 - 布林肯中東奔走 防戰火燒美經濟 2023/10/17 布林肯中東奔走 防戰火燒美經濟 美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 美國 罷工 Netflix