投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？

香港要吸納「人、財」，新投資移民計劃和高才通皆是好橋，有知情者解釋，兩個計劃本質不一，各有吸引力。

新投資移民計劃細節快將公布，投資額門檻起碼2,000萬元起跳，有市場中人認為，門檻若高於2,000萬元

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