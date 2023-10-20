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投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？

財金專欄 2023/10/20

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香港要吸納「人、財」，新投資移民計劃和高才通皆是好橋，有知情者解釋，兩個計劃本質不一，各有吸引力。

新投資移民計劃細節快將公布，投資額門檻起碼2,000萬元起跳，有市場中人認為，門檻若高於2,000萬元

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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