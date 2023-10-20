投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？ 財金專欄 2023/10/20 分享： 分享： 香港要吸納「人、財」，新投資移民計劃和高才通皆是好橋，有知情者解釋，兩個計劃本質不一，各有吸引力。 新投資移民計劃細節快將公布，投資額門檻起碼2,000萬元起跳，有市場中人認為，門檻若高於2,000萬元 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 施政報告鼓勵生育 有稅務優惠？ 2023/10/19 施政報告鼓勵生育 有稅務優惠？ 有政戲 - 港拓中醫藥 前特首推藥材交易平台 2023/10/18 港拓中醫藥 前特首推藥材交易平台 有政戲 - 打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點 2023/10/17 打造國際專上教育樞紐 施政報告新亮點 有政戲 - 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 2023/10/16 夜繽紛「滿月」成績怎樣？ 延熱潮費思量 有政戲 - 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 2023/10/13 港盛事浪接浪 能續吸新模式內地客？ 政治 香港 移民 人民幣 行業 物業 就業 立法會 債券 民建聯