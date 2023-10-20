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Netflix上客勁 護城河比想像深

財金專欄 2023/10/20

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Netflix剛公布業績，期內全球訂戶增加876萬，遠高於預期的549萬，為2020年第二季以來最多。

股神巴菲特（Warren Buffett）說過，判斷企業投資價值時，最重要看企業的定價能力（

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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