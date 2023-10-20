Netflix上客勁 護城河比想像深 財金專欄 2023/10/20 分享： 分享： Netflix剛公布業績，期內全球訂戶增加876萬，遠高於預期的549萬，為2020年第二季以來最多。 股神巴菲特（Warren Buffett）說過，判斷企業投資價值時，最重要看企業的定價能力（ ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Netflix上客勁 護城河比想像深 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 國金札記 - Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/19 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 國金札記 - 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/18 輿論風向變 以軍添顧忌 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 Netflix 美國 行業 Apple iPhone 罷工 巴菲特 串流 荷里活 美元