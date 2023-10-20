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福耀加快出海 盈利保持增長

財金專欄 2023/10/20

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福耀玻璃（03606）從事生產和銷售汽車玻璃、浮法玻璃等業務，行業市佔率第一，今年第三季業績受累滙兌虧損而倒退，但未來盈利可以保持增長勢頭，因為高附加值產品令平均單價上升，加上海外業務步入加速期，可支

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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