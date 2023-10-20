福耀加快出海 盈利保持增長 財金專欄 2023/10/20 分享： 分享： 福耀玻璃（03606）從事生產和銷售汽車玻璃、浮法玻璃等業務，行業市佔率第一，今年第三季業績受累滙兌虧損而倒退，但未來盈利可以保持增長勢頭，因為高附加值產品令平均單價上升，加上海外業務步入加速期，可支 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股兩頭被夾 美債息+人民幣 恒指或見171（第四版） 2023/10/19 港股兩頭被夾 美債息+人民幣 恒指或見171（第四版） 中字股實力談 - 北控水務重組 估值有望上升 2023/10/19 北控水務重組 估值有望上升 中字股實力談 - 內地GDP勝預期 港股不升之謎（第四版） 2023/10/18 內地GDP勝預期 港股不升之謎（第四版） 中字股實力談 - 中國食品入貨 估值五折有找 2023/10/18 中國食品入貨 估值五折有找 中字股實力談 - 港股縮量 到處陷阱（第四版） 2023/10/17 港股縮量 到處陷阱（第四版） 玻璃股 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國發改委 新能源汽車銷量 福耀玻璃（03606） 新能源 人民幣