PGIM：長期債息勢破5厘 財金專欄 2023/10/20 分享： 分享： 各國央行重申將在更長時間內維持較高利率之際，PGIM預計，長期收益率將會持續上升，年底時，美國國債收益率將升至5厘，甚至更可達5厘以上。 大多數債券市場參與者早於一年前已預期熊市即將結束。從總回報來看， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : Robert Tipp 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師兼全球債券主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀：中國經濟好轉 市場見底回升 2023/10/19 瑞銀：中國經濟好轉 市場見底回升 信銀國際：美債高息吸引資金 2023/10/18 信銀國際：美債高息吸引資金 施羅德：AI變革對環境影響大 2023/10/17 施羅德：AI變革對環境影響大 FSMOne：新世界能度過難關 2023/10/13 FSMOne：新世界能度過難關 惠譽：地產出口下滑 中資槓桿惡化 2023/10/12 惠譽：地產出口下滑 中資槓桿惡化 經濟 美國 指數 銀行 通脹 加息 日本 產品 外滙 貨幣政策