PGIM：長期債息勢破5厘

各國央行重申將在更長時間內維持較高利率之際，PGIM預計，長期收益率將會持續上升，年底時，美國國債收益率將升至5厘，甚至更可達5厘以上。

大多數債券市場參與者早於一年前已預期熊市即將結束。從總回報來看，

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