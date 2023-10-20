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PGIM：長期債息勢破5厘

財金專欄 2023/10/20

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各國央行重申將在更長時間內維持較高利率之際，PGIM預計，長期收益率將會持續上升，年底時，美國國債收益率將升至5厘，甚至更可達5厘以上。

大多數債券市場參與者早於一年前已預期熊市即將結束。從總回報來看，

...

撰文 : Robert Tipp 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師兼全球債券主管

欄名 : 名家觀點

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