技術升級+國潮興起 瑞士百達陳東：值得看好

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受Money Times專訪時表示，現時有兩大投資主題值得看好，一是中國的技術升級，二是國潮興起。

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他說，中國技術升級的其中一個主要代表行業就是電動車，「中國的電動車實力可以說，現在不是說碾壓全球，至少是領先，已經超過日本成為全球最大的汽車出口國了，還有一些產業鏈上面的，不管做電池也好，做其他重要部件的，其實都有出現很多優秀的企業，所以這一塊我們覺得電動車是明顯受益的。」

另外，近年內地興起「國潮」，令不少中國國產消費品牌崛起，陳東認為，這亦是值得留意的趨勢，「過去大家都覺得外國的好，但現......

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