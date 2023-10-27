比亞迪贏特斯拉關鍵：中國經濟好

東西方新能源車股榮辱互見，比亞迪 （01211） 第三季盈喜展示創新高的售車利潤，而特斯拉（美︰TSLA）同期則錄得疫情後最低的經營利潤率。中國經濟特別是製造業的築底回暖，農村居民收入增長良好，為中國新能源車企提供更佳的成長土壤。

雖然市場一直看淡中國經濟復甦進程，但向好訊號事實上不斷浮現，上周公布的一連串9月份數據，更是證實了內地的刺激經濟政策正在取得成效。其中，9月社會消費品零售總額按年增5.5%勝預期，增速創4個月高點。9月規模以上工業增加值按年增4.5%，略高於預期的4.4%。

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不同於美國消費者持續受制於高息及高通脹，中國消費力有良好增長。2023年首三季內地全國居民人均可支配所得29,398元，較上年同期名義成長6.3%，當中農村居民人均可支配收入15,705元，較上年同期名義增長7.6%。

中國農村居民可支配收入快速增長，消費意欲強勁，但實際擁有的財富仍然不多，因此追求「大件夾抵食」，價廉物美的產品更獲追捧，為能夠捕捉市場需求中國企業帶來優勢。以電動車為例，特斯拉再如何減價，最平的車型也要在20萬元以上，不是農村居民可承受的水平。反觀比亞迪早以「海洋」品牌部署10萬元級別的實惠車型，最平的「海鷗」更是7.4萬元起便有交易。

長遠來看，新能源車產業有望成為中國經濟的新支柱，緩減房地產行業對中國經濟的拖累。高盛預期中國對持續減少碳排放的努力，將繼續推動新能源電池、新能源汽車和可再生能源的資本開支快速增長，三個項目對中國GDP的增量能部分抵消房地產周期下行對經濟增長的拖累。

該行估計從2023年到2027年，房地產和燃油車生產的拖累，經新「三駕馬車」抵銷後，對實際GDP增長的影響預計每年為-0.5個百分點。高盛仍然認為，中國的整體經濟增長將因為多年的房地產下行而放緩，預計中國的實際GDP增長將從2024年的4.5%放緩至2027年的3.7%。

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比亞迪盈喜4因素

比亞迪上周三公布盈喜，第三季初步淨利潤為95.5億至115.5億元（人民幣‧下同），顯著優於市場預期，例如高盛就指數據較該行的預測高出50%，也代表公司平均每輛車的售車利潤創下了12,800元的歷史新高。該行分析，比亞迪的盈利實力主要基於以下因素︰

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