張憶東：港股深度價值股具吸引力

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瑞士百達陳東：看好兩大投資主題
享有「冠軍分析師」美譽、興業證券全球首席策略分析師張憶東，發表最新觀點如下：
（1）北水逐步取得港股價值股的定價權
（2）港股深度價值股具吸引力
張憶東說，北水正逐步取得「低波紅利」的央國企港股定價權，當中有兩個原因：
他指出，近兩年來以「三桶油」、「三大業者」及「四大行」為代表的央國企龍頭的利空消息出盡，港股受外資影響趨於鈍化，反而憑藉「低波紅利」的特徵而走出「獨立行情」。
他續指，內地長綫資金持續增持，逐步取得低波紅利央國企港股的定價權，包括一向視為北水（内地資金）的保險、養老金及銀行資金等。
而且，興業證券早在去年開始推薦港股高股息優質央國企價值股，並提出北水是港股價值股重估的主要動力，直至目前為止該行仍保持推薦評級。
張憶東指港股深度價值股具吸引力，就中長期而言......更多內容，用戶請登入。
報告來源：張憶東策略世界
編輯：鍾采餘
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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes
欄名 : 券商有路捉