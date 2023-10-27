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張憶東：港股深度價值股具吸引力

財金猛人追蹤 19:03 2023/10/27

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享有「冠軍分析師」美譽、興業證券全球首席策略分析師張憶東，發表最新觀點如下：

（1）北水逐步取得港股價值股的定價權

（2）港股深度價值股具吸引力

點擊圖片放大
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張憶東說，北水正逐步取得「低波紅利」的央國企港股定價權，當中有兩個原因：

  • 近兩年來港股持續受外資撤離衝擊；
  • 近兩年來內地經濟增速回落

他指出，近兩年來以「三桶油」、「三大業者」及「四大行」為代表的央國企龍頭的利空消息出盡，港股受外資影響趨於鈍化，反而憑藉「低波紅利」的特徵而走出「獨立行情」。

他續指，內地長綫資金持續增持，逐步取得低波紅利央國企港股的定價權，包括一向視為北水（内地資金）的保險、養老金及銀行資金等。

而且，興業證券早在去年開始推薦港股高股息優質央國企價值股，並提出北水是港股價值股重估的主要動力，直至目前為止該行仍保持推薦評級。

張憶東指港股深度價值股具吸引力，就中長期而言......更多內容，用戶請登入。

報告來源：張憶東策略世界

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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