曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 國際 22:55 2023/10/23 分享： 分享： 曼聯長達11個月的賣盤事宜終有初步結果，惟無論小股東或紅魔鬼球迷，對於這個結果同樣非常失望，失望程度堪稱較曼聯今屆多個入球被視像助理裁判（VAR）推翻時，有過之而無不及。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Netflix上客勁 護城河比想像深 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 2023/10/16 議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 你可能感興趣 Netflix上客勁 護城河比想像深 20:58 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 21:48 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 輿論風向變 以軍添顧忌 22:44 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 最新專欄文章 國金札記 - Netflix上客勁 護城河比想像深 2023/10/20 Netflix上客勁 護城河比想像深 國金札記 - Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/19 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 國金札記 - 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/18 輿論風向變 以軍添顧忌 國金札記 - 布林肯中東奔走 防戰火燒美經濟 2023/10/17 布林肯中東奔走 防戰火燒美經濟 國金札記 - 美議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 2023/10/16 美議長大熱突退選 共和黨極右接棒？ 美股 曼聯 卡塔爾 收購 英超 足球 英國