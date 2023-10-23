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曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出

國際 22:55 2023/10/23

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曼聯長達11個月的賣盤事宜終有初步結果，惟無論小股東或紅魔鬼球迷，對於這個結果同樣非常失望，失望程度堪稱較曼聯今屆多個入球被視像助理裁判（VAR）推翻時，有過之而無不及。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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