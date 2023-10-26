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洪灝：中國股市離底部不遠了

財金猛人追蹤 17:17 2023/10/26

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A股現在是不是低點？ 
「我們的數據是這樣認為的，我們的倉位也是這樣認為的。」
現在是不是足夠便宜，可以進場了？
「是，足夠便宜了。」

在上周五（10月20日）中國首席經濟學家論壇香港峰會上，面對主持人兩個追問，思睿集團首席經濟學家洪灝，肯定的給出了以上兩個回答。
他分析了對股市波動影響最大的三個因素，並表示，隨着美聯儲加息周期步入尾聲，中國人民幣匯率的壓力以及中國股市向下的壓力都會減少。


中國股市和美債相關度99%

在過去20年，我們曾經有過51次「3000點保衛戰」。
當我們做經濟學判斷的時候，我們要歸因，找出對股市波動影響最大的一個因數。

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中國股市和滙率高度相關
 
另外一個影響股市走勢的關鍵變數是中國的人民幣滙率。

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聯儲局可能最後再加一次息

最後說一下政策。
現在最困擾大家的問題是，出了多政策，為什麼股市沒有反應？

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股市低點拭目以待

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其他分析，登入詳閱。

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...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師盤算

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