大灣區城市 競爭優勢全面睇 （系列一）

恒生指數公司在剛發布的第三份題《粵港澳大灣區 — 疫後增長恢復活力》的研究報告中，發現過去三年（2020至2022年），盡管受到全球疫情影響，大灣區11個城市（見圖）在實現核心城市和節點城市協同效應方面都取得進展。2020年、2021年和2022年大灣區GDP增長率（合併基準）分別為-1.0%、+11.5%和+2.0%。

2019年，國家發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，目標是到2035年，透過連接兩個特別行政區（香港和澳門）和廣東9個城市，建成具環球競爭力大都會區（表一）。

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2021年2月，恒生指數公司發表題為《粵港澳大灣區 — 中國未來經濟增長引擎》的研究報告，探討了大灣區背後的整體構思。2021年9月，恒生指數公司發表第二份題為《粵港澳大灣區指數系列 — 從不同層面追蹤區內發展情況》的研究報告，討論恒生滬深港通大灣區指數系列中的各指數。在第二份報告中，發現6個大灣區指數在2018年9月7日至2021年9月7日期間的表現大幅跑贏（幅度為22%至90%）基準指數恒生滬深港通大灣區綜合指數（回報率為+37%）。

大灣區GDP近期走勢

今年首6個月，香港GDP按年增長4.7%（2022年上半年：-1.6%），澳門GDP按年增長74.8%（2022年上半年：-25.9%）。同時，廣州GDP按年增長5.2%（2022年上半年：+2.5%），深圳GDP按年增長8.5%（2022年上半年：+4.8%）。去年第四季度，內地放鬆針對疫情的管控，故經濟活動開始逐漸回暖。其中重點關注四個核心城市（香港、澳門、廣州、深圳）的按年經濟增長率，發現2023年第一季和第二季的按年增長率較2022年同期有明顯改善。表二數據顯示今年第二季GDP增長勢頭回升，可見大灣區內的經濟增長勢頭依然穩健......更多內容請登入。

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