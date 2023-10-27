陶冬拆解美債息狂飆原因

美國國債遭到大量拋售導致價格暴跌，10年期國債債息狂飆，10月19日曾升破5厘。

經濟學家陶冬認為，市場重新認識美國的增長和就業前景；聯儲局主席鮑威爾在美國紐約經濟俱樂部會上發言指美國國債息上升，原則上會降低進一步加息的需要。上述兩點主導影響債息抽升。

陶冬表示，年初時市場普遍看好美債，甚至不少分析員喊出，「今年是債券之年」（year of the bond）。2022年債券史無前例暴跌後，市場預期價格回歸是有道理的。

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陶冬指出，市場普遍看好美債可歸咎以下3個原因：

（1）市場嚴重低估了通脹治理的難度和曲折性；

（2）市場完全錯判了美國經濟的韌性；

（3）市場在美國財政赤字和聯儲局縮表，所造成的擠出效應（意指政府增加公共開支不一定能帶動經濟，有時甚至會適得其反，留下一身沉重債務）上估計不足。

此外，陶冬以宏觀和微觀兩個層面分析美國經濟數據......

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編輯：鍾采餘

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