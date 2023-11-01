大摩：中銀估值低過同業 惟具商業房地產信貸風險（持續更新）

美國聯儲局9月議息過後，從點陣圖（點擊圖片放大）等多方面來看，雖然今年底前再加息的機會不大，但是在明年7月之前開始減息的機會也極低（點擊圖片放大）。再者，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間。

專訪安聯陳致洲 談港股何時見底【下一頁】

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至於在全球主要央行之中，貨幣政策相對較寛鬆的中國人民銀行及日本央行，隨着中國經濟加速回正軌，日本也重回通脹之路，料兩間央行也難持續寛鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：宏利投管：美國潛在衰退下 投資5大考量

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11月1日：

【12：45】中銀香港 （02388） 公布第三季業績後，摩根士丹利最新發表的研究報告將中銀今年至2025年間的盈利預測分別上調8.1%、8.4%及7.8%，當中淨利息收入預測亦上調，以反映其淨息差（NIM）及生息資產較高，而其今年非利息收入預測上調7%，主要因為第三季交易相關收入較高。

另外，摩根士丹利基於中銀在成本控制得宜下，將其今年至2025年......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股中國電力 （02380） ，分析詳見：【下一頁】

10月31日：

【20：30】中銀香港 （02388） 昨日收市後公布第三季業績簡報，營業收入按年及按季分別增長19%及14%，經營利潤按年及按季分別增長9%及12%。中金發表報告指，中銀季績小幅低於預期，主要來自受地產敞口影響信用成本明顯上升，而其淨利息收入表現則略優於預期，雖然維持中銀投資評級「跑贏行業」不變，但其資產質量仍存在較大不確定性，而將目標價下調12.4%至25.8元。

中金續指出......

【18：30】滙豐 （00005） 昨日中午公布第三季業績後，至本文截稿前止，暫有16間券商給予滙豐最新目標價，平均值約78.51元，較滙豐今天收市價56.15元高出約39.8%。

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至於部分券商對滙豐季績分析及展期，詳見本文今日【16：00】、【17：00】，以及昨日【16：00】的報道。

【17：00】摩根大通最新發表的報告指，滙豐 （00005） 第三季整體業績數據大致符合市場及摩通預期，但30億美元回購計劃規模，則超過市場及摩通預期的20億美元水平，將滙豐目標價由81元升至83元，而投資評級維持「增持」，並建議投資者可考慮趁低吸納。

摩通續指出，滙豐管理層於業績簡報會上傳遞出建設性訊息，關鍵正面因素包括......

【16：00】滙豐 （00005） 第三季業績按列帳基準計除稅前利潤遜市場預期，惟摩根士丹利最新發表的報告指，滙豐第三季撥備前盈利（PPOP）符合市場預期，當中經調整其他收入較佳、抵銷成本增加2%的影響，加上普通股權一級資本（CET 1）較市場預期高出20點子，集團宣布30億美元回購計劃，金額高於市場預期的20億美元，因此將滙豐目標價上調1%至72.9元，並維持「增持」評級。

摩根士丹利續指出，滙豐第三季淨利息收入符合預期，惟成本較市場預期高2%，管理層預期......

延伸閱讀：樓市鬆綁套現 再覓其他投資

【09：00】中國石化 （00386） 上周公布第三季純利按年升38%至179億元（人民幣‧下同），按季亦升17%，而瑞銀最新發表報告指，中石化季績符合該行預期，當中期內煉化業務按季顯著改善，原油加工量按季上升5%，還有高油價對庫存有正面影響，令煉化業務錄得庫存收益65.9億元。

瑞銀估計，中石化第四季煉化業務盈利持續改善，潛在高油價亦利好上游業務經營溢利表現；至於資本開支......

10月30日：

【16：45】安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強對收息股的最新看法，詳見：【下一頁】

【16：00】滙豐 （00005） 中午公布第三季業績，按列帳基準計季內除稅前利潤按年升138.9%至約77.1億美元，低於市場預計平均值的82.3億元（詳見本文今日【01：00】報道），惟每股派季度息0.1美元，符合市場預期，而期內淨息差（NIM）達1.7厘，高過市場預期的1.69厘，並同時宣布，擬進一步回購最多達30億美元股份，較市場預期20億美元多。

高盛最新報告指，滙豐季績遜預期主因是......

【06：00】美國利率走向，對收息股的吸引力有極大影響。安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強對美國利率最新展望，詳見：【下一頁】

【01：00】傳統藍籌收息股滙豐控股 （00005） 將於今天中午公布第三季業績，受同業渣打集團 （02888） 季績遜於市場預期的影響，滙豐股價在上周走弱（點擊圖片放大）之餘，市場也憂慮滙豐第三季淨息差有下跌壓力（點擊圖片放大）。

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然而，滙豐股價在上周回調至近半年重要支持水平後回穩之餘，不論從券商平均目標價及估值修復兩方面（點擊圖片放大），均具上升空間。更詳細分析見：【季績前瞻】【估值修復】

10月29日：

【18：00】藍籌內險股中國人壽 （02628） 在上周四收市後公布第三季業績，期內純利按年大跌99.1%至約5,300萬元人民幣，遠遜市場預期。高盛近日發表報告指，國壽季績遜預期主因是受投資收益疲弱影響，而在市況持續弱勢下，高盛估計國壽第四季盈利仍然面對逆風，因此將其全年盈利預測下調9%至417億元人民幣，並將國壽H股目標價由15.5元下調至14.5元，惟投資評級維持「買入」。

高盛續指出......

10月28日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國石化 （00386） ，分析詳見：【下一頁】

10月27日：

【17：00】渣打 （02888） 昨日中午公布的第三季業績遜市場預期（詳見本文昨日【15：45】報道），中資龍頭券商中金最新發表的報告指，渣打第三季稅前利潤按年和按季分別減少54%、58%，大幅低於中金的預期，主要來自其持股的渤海銀行的7億美元減值損失。

中金報告表示，考慮到市場對於明年的利率預期有所上修，認為渣打淨息差（NIM）指引保持不變，意味其......

【11：30】渣打 （02888） 管理層指引基本雖然維持不變，但是高盛最新發表研究報告卻指，渣打第三季盈利遜於預期，加上對税率指引上調，因此預計股價將出現負面反應，並將渣打2023至2026年每股盈利預測下調2%至12%，以及將目標價由90元下調至86元，投資評級維持「中性」。

高盛續指出，渣打第三季除税前基本溢利13億美元，較高盛預期低9%，當中原因包括：

淨利息收入較低、減值支出較高、聯營盈利下跌，部分被成本控制較好所抵銷。

不過，高盛報告補充，渣打維持今、明兩年目標，包括......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股中國海洋石油 （00883） ，分析詳見：【下一頁】

10月26日：

【17：45】渣打集團 （02888） 在今日中午公布的今年第三季業績，遜於市場預期，令股價大跌逾11%至59.75元收市。不過，瑞銀就渣打發表的最新報告，卻維持其在英國上市的渣打（英：STAN）投資評級為「買入」，以及目標價900便士不變。

瑞銀指出，在利率上升的環境下，渣打淨息差（NIM）較預期低9個基點，表現令人失望，加上存款面臨收縮。不過......

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更多關於10月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【中電控股】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】【工商銀行】

記者：蕭悅潾

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