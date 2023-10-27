終端設備AI 投資新機遇

提到人工智能（AI）概念的投資機會時，傳統上市場習慣將注意力放在雲端AI，但近期一項新興起的AI技術改變了這個格局，而這項潛在市場規模同樣龐大的新技術就是「終端設備人工智能」（End-device AI）。到底，是甚麼原因令這項技術於眾多AI科技中冒起？而投資者如何把握這個新投資機會？

提高數據安全性

市場每天產生大量數據，常見的處理方法之一就是透過遠端伺服器接收及回應。例如Amazon（美：AMZN）的AI助理Alexa收到指令後，便會將數據傳送到遠端伺服器分析及處理，這種複雜的生成式AI指令是最常見的運作模式，也是現時GhatGPT的基本運行方式。

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終端設備人工智能的精妙之處在於成為「裝置本身」，回應速度及處理能力都全面升級，毋須依賴雲端連接遠程伺服器，更能應用到更多實時場景，例如智能語音助手、影像辨識及自動駕駛系統等，也對網絡的依賴性較低。

終端設備人工智能更相對提高數據安全性，原因是數據直接於裝置本身處理，減少透過對外傳送，降低敏感資料外洩的機會。對於尤其重視數據及私隱的行業如醫療及金融，這技術具有極高的應用性。

未來需求看俏

市場預期這項新技術於未來幾年會有爆發性增長，StashAway經濟分析師根據半導體行業前景預計，到2025年，就設計、製造及支援AI相關的半導體企業將獲得超過140億美元的收益，而帶動市場需求的因素是：（i）市場需要更強大的硬體設備；（ii）市場追求更高端的技術。

隨AI應用不斷演進及指令愈趨複雜，設備需要更高效及更強大的處理能力。傳統芯片及處理器已不足以回應這種需求，所以需要新硬體來滿足日益增長的需求；而終端設備人工智能擁有更快的處理速度、效能及更優質的用戶體驗，加上裝置的不斷升級，從而帶動需求增長。

具有巨大商機

隨着技術不斷演進及創新，反映終端設備人工智能的市場具有巨大的商機及投資價值，StashAway經濟分析師認為，這項新技術同樣望於各個行業中廣泛應用，成為未來更多的智能化解決方案及商機。

全球企業競相發展AI業務，多元領域涵蓋製造及研發，未來可能擴展至代步工具。若有意投資此領域，StashAway經濟分析師建議分散投資不同企業，因科技板塊波幅較高，而投資科技板塊ETF相對投資納斯達克100指數較方便，原因是指數涵蓋眾多美國科技領先企業，是最簡單直接的分散投資方式之一。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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