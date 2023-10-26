復星財富李曉翀：Netflix基本面可持續的兩大疑問 

Netflix（美：NFLX）季績出爐，市場樂見該公司調整發展方向後，盈利、現金流情況的不斷改善，但未能放心的是，這種趨勢是否可持續，或許我們能從該次的部分指引中覓端倪。



首先，第四季新增預訂用戶數沒有具體指引，該公司管理層預計與第三季新增數量相若，此處衍生的疑問一，為何Netflix對新增用戶數預估偏謹慎？

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第三季，Netflix的訂閱用戶新增加876萬戶，超出市場預期的600萬戶，亦同時超出該公司早前的指引，屬於「double beat」。



即第四季的新增訂戶數約在876萬附近，參考彭博預測第四季新增用戶數771萬，暫時看，仍續超出市場預期。



可以反映的是，上季方面，Netflix打擊帳戶共用策略的效果比市場預期要好，Netflix今年5月才正式打擊帳號共享，市場憂慮Netflix可能流失客戶的想法理所當然，現時初見成效，打擊行動成功使新客戶人數激增，也沒有引發取消訂閱增加的情況，屬意料之外。



根據第三方統計Nielsen的數據觀察，Netflix今年5月開始共用限制以來，收視份額上了新台階後並保持相對穩定。



然而，其他同業的競爭仍勢不可擋，特別是來自YouTube的競爭，考慮到迪士尼和 Charter矛盾升級互相封鎖內容時，不排除使用者需求轉移，內容更開放的YouTube 將是不少有綫電視運營商優先考慮合作的對象。因此，這也反映Netflix在指引上面的謹慎是可以理解的。



其次，Netflix宣布對美國、英國和法國的部分訂閱方案漲價，此處衍生的疑問二，漲價的必要性及可持續性？



詳細方案是，在美國的高級無廣告版訂閱方案月費調高3美元至22.99美元；在英國調升2英鎊至17.99英鎊，在法國則調升2歐元至19.99歐元。



上季訂戶數大增來自歐洲、中東和非洲地區，新增近400萬訂戶。現在，Netflix七成的用戶是在美國以外。



雖然如此，但整體的漲價仍是市場樂見的。為什麼Netflix要提升這些地區的價格呢？皆因市場更關注Netflix何時恢復漲價從而帶動整體收入增長，尤其是歐美等收入貢獻較高的地區。



要知道，上次這些地區的提價，是2022年初，這也一定程度解釋了為何此次季績公布後竪日股價仍能大漲收市。



筆者認為，市場看到此指引當然開心，漲價有助盈利提升，但顯然，公司對於收入的增長仍有戒心，Netflix展望第4季，Netflix預期營收86.9億美元，略低於市場預估的87.7億美元，可見對下季收入的指引上，仍然處於保守態度。



近期，Netflix引起熱議的劇集不少，包括美國浪漫喜劇電影《一切始於一見鍾情》（Love at First Sight）與日本影集《ONE PIECE》，以及本月初全球首播的受關注度高的《Beckham》（碧咸）。但在持續漲價的模式下，必須要有更優質的內容才能留住用戶，包括筆者，曾多次想放棄訂閱。



此次業績會當然也提到一些新的業務發展，如遊戲等，但筆者始終認為劇集或電影等高質量內容輸出仍是現時Netflix最主要的估值因素，考慮到該公司所在行業的激烈程度仍未完全停止市場對其可持續發展的憂慮，建議部署上謹慎而為。



（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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