安信把脈中國兩大亮麗新能源行業

重點：

中國內地在實現碳達峰及碳中和的戰略下，驅動新能源產業持續發展。 受惠中國電動車行業相對亮麗的發展前景，電動車核心零件鋰電產業增長迅速，惟料龍頭公司與二綫公司盈利差異進一步擴大 。 風電亦是新能源發展的重中之重，料十四五期間的行業年均複合增長逾50%。

中國內地在實現碳達峰及碳中和的戰略下，採取有力的政策和措施，驅動新能源產業持續發展，為行業迎來重大的機遇。當中受惠中國電動車行業相對亮麗的發展前景，電動車核心零件鋰電產業增長迅速。此外，風電亦是新能源發展的重中之重。

展望未來，上述兩大產業將呈現哪些發展趨勢 ？ 當中可聚焦哪些子行業？ ；

鋰電行業：第三季起或受益於需求旺季及庫存增加

2023年1月至2月，電動車行業明顯處於銷售淡季，而生產計劃於3月已逐步恢復，預計下半年電動車行業將進入需求旺季，對期內的增長趨勢維持樂觀，鋰電行業從第三季開始可能受益於需求旺季及庫存增加。

此外，隨着電池級碳酸鋰價格反彈至30萬元人民幣/噸後轉趨穩定，動力電池及儲能行業需求亦逐漸回升，帶動鋰電行業復甦，預計全年電池裝機量將增長30%至50%，而龍頭電池廠第二季從下游汽車廠商獲得的電池訂單按季增加25%，預計龍頭電池廠商的全年電池裝機

量可望維持增長50%（註1）。

今年上半年，鋰電產業鏈各子行業的盈利明顯分化：

結構件： 發展趨勢較好，龍頭企業盈利維持穩定，惟二綫企業普遍處於虧損狀態。

電解液： 鋰電池電解液成分之一的六氟磷酸鋰，其價格已經到達最低點，電解液龍頭公司成本優勢相對明顯，帶動盈利水平持續領先。我們預計隨著未來六氟磷酸鋰價格可能會反彈，及過剩產能釋放，相信電解液企業盈利已於第二季觸底。

負極材料：製作負極材料的石墨化價格已跌至成本綫，使生產負極的龍頭企業具備成本優勢，未來可望受惠於負極價格的回升。

正極材料：隨着新增產能逐步釋放，導致製作正極的加工費下行，帶動正極生產企業的盈利逐步回升至正常水平。現時作為正極原材料的碳酸鋰，庫存及供給水平處於歷史上的較低位置，碳酸鋰價格自4月起有所上升，但預計碳酸鋰價格將於下半年維持在20至30萬元人民幣/噸左右的水平。

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上半年由於市場需求低於預期，以及鋰電產業鏈中的過剩產能加速回落，行業內大部分子行業盈利已經觸底，預計相關企業盈利可能會從底部回升及回復穩定，當中龍頭公司的海外市場佔有率顯著提升，與二綫公司的盈利水平差異有望進一步擴大 。

整體而言，電池行業技術壁壘較高，競爭格局穩定，預計全年盈利水平將維持穩定。目前......

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註1：數據截至2023年6月29日。資料來源：東吳證券《電動車2023年中期策略報告》。

如非特別註明，本文所有估算或預測數字均由建信資產管理（香港）有限公司提供。

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