好資產能升值 兼創造現金流

新一份《施政報告》即將出爐，行政長官李家超表示這次施政的重點將包括增加香港競爭力、提升香港經濟發展，以及改善民生。

料香港樓市存較大泡沫

對於民生問題，一般市民的要求很簡單，就是要解決衣食住行。在住房方面，香港的樓價在過去累計下跌約20%，然而有經濟學家預測樓價跌幅可能累積達60%至75%。

新加坡南洋理工大學經濟系退休副教授葉秀亮指出，保守估計香港樓市存在較大泡沫。他考慮到本港在這段時期工資增長有限，並且通過計算得出在泡沫破裂後可能出現金融風暴和經濟衰退，樓價將跌至超出長期合理水平，認為香港樓市泡沫破裂是不可避免的現實，因此他認為香港樓市可能需要由高峰下跌60%至75%，才算是相對穩妥的推算。

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在市場預計樓市將進一步下跌的情況下，許多準備入市的人持觀望態度。然而，手頭持有的現金會因通脹而貶值。即使是一些急於入市的人，也可能受到「辣招」印花稅的影響而增加成本。

筆者認為，投資的選擇很多，我們不用將焦點僅集中在香港的樓市上，世界上仍有許多值得投資的房產等待我們去發掘。即使投資者相信香港的土地有限，人口眾多，樓價終有一天會回升而勇敢入市，亦需要留意在物業未出售之前，所謂的升值只是帳面上的數字，並不是口袋裏的現金。最理想的資產是能夠增值的同時，還能創造穩定現金流，為我們帶來被動收入。

美國沒買樓印花稅

不少海外地方如美國就沒有樓市買家印花稅，大大降低了投資風險。加上港元與美元掛鈎，毋須擔心滙率波動。與一些新興國家不同，它們可能因為突然成為熱門投資地而出現樓價急劇上漲，這只是樓市泡沫。相反，美國是一個發展完善的國家，物業價值得到支持，是較安全可靠的投資選擇。

盡管香港房地產市場面臨下跌的預測，但投資選擇是多樣的。在做決策時，可以考慮其他國家和地區的房地產市場，以尋找更穩定和具有增值潛力的投資機會。找到既能等待資產升值又能創造現金流的資產，才是好資產的重要元素。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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