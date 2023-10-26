  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

共和黨大混戰 眾院群龍無首

國際 10:57 2023/10/26

分享：

分享：

共和黨再次推舉眾議院議長人選，暫以黨鞭埃默（右）呼聲最高。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免下台已經21日，但共和黨內部經過接近3周的角力，至今各大派系仍未推選出他們一致認可的議長人選，國會未能正常運作下，恐令華府下月停擺的風險愈來愈高。

...

撰文 : 嚴智勇

相關文章

曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出
2023/10/26
曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出
Netflix上客勁 護城河比想像深
2023/10/19
Netflix上客勁 護城河比想像深
Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏
2023/10/18
Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏
輿論風向變 以軍添顧忌
2023/10/17
輿論風向變 以軍添顧忌
布林肯中東發功 防戰火燒美經濟
2023/10/16
布林肯中東發功 防戰火燒美經濟

你可能感興趣

曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出
11:04 2023/10/26
曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出
Netflix上客勁 護城河比想像深
20:58 2023/10/19
Netflix上客勁 護城河比想像深
Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏
21:48 2023/10/18
Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏
政治 選舉 美國眾議院 美國共和黨 美國國會 停擺 下台 罷免 美國

上一篇文章

曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出

下一篇文章

宏利投管：美國潛在衰退下 投資5大考量