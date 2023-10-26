共和黨大混戰 眾院群龍無首

▲ 共和黨再次推舉眾議院議長人選，暫以黨鞭埃默（右）呼聲最高。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免下台已經21日，但共和黨內部經過接近3周的角力，至今各大派系仍未推選出他們一致認可的議長人選，國會未能正常運作下，恐令華府下月停擺的風險愈來愈高。

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