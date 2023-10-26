共和黨大混戰 眾院群龍無首 國際 10:57 2023/10/26 分享： 分享： ▲ 共和黨再次推舉眾議院議長人選，暫以黨鞭埃默（右）呼聲最高。 美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免下台已經21日，但共和黨內部經過接近3周的角力，至今各大派系仍未推選出他們一致認可的議長人選，國會未能正常運作下，恐令華府下月停擺的風險愈來愈高。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 相關文章 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 2023/10/26 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 Netflix上客勁 護城河比想像深 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 輿論風向變 以軍添顧忌 2023/10/17 輿論風向變 以軍添顧忌 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 你可能感興趣 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 11:04 2023/10/26 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 Netflix上客勁 護城河比想像深 20:58 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 21:48 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 政治 選舉 美國眾議院 美國共和黨 美國國會 停擺 下台 罷免 美國