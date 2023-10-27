景順：解構美債息續升2大主因（新增圖表）

重點：

美國國債孳息率持續向上，主要由於市場認為聯儲局將在更長時期內保持利率高企，以及市場對債券供求失衡。 美10年期國債孳息率上升，聯儲局不必再繼續加息，進而加速了緊縮周期的結束。 美國現有抵押貸款大部分為長期固定利率貸款，利率上升不會對美國家庭造成像全球金融危機之前一樣的影響。

▲ 美國聯儲局外貌

面對金融狀況收緊，以及由此造成的經濟放緩，美國聯儲局正在利用10年期美國國債孳息率為其分擔重任。

美國國債孳息率上升的原因有很多，惟近期通脹預期相對企穩，因此，需要從其他方面尋找長期美國國債孳息率上升的原因：

聯儲局預期：首先，也是最重要的一點，是市場認為聯儲局將在更長時期內保持利率高企。近期美國國債孳息率接連創歷史新高的主因是9月份發布的「點陣圖」（點擊圖片放大），預示2024年可能會減息50個點子（1個點子=0.01厘），相比6月的點陣圖預示減息100個點子，這是一個重大變化。這讓市場對正面的經濟數據更為敏感。

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此外，一些正面驚喜例如早前發布的美國零售銷售額數據，也推動10年期美國國債收益率上升。

供需關係：與其他資產一樣，供需關係決定價格，而且供需關係的不平衡日益擴大。供應方面，去年夏季初債務上限解除後，國債發行量增加。需求方面，境外投資者的需求，因與美國的緊張關係而有所減少。

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市場一直擔心，中東地區的衝突可能向外蔓延，因此在衝突爆發後的幾天，投資者湧入美國國債市場。盡管市場一直更傾向於將黃金作為避險資產，但這種偏好可能會發生改變，尤其是隨着孳息率上升，導致持有黃金的機會成本變得更高。

10年期美國國債孳息率高企是好還是壞？

在我看來，10年期國債孳息率上升是一個利好因素，因為這說明聯儲局不必再繼續加息，進而加速了緊縮周期的結束。不過，這也為股市造成了下行壓力。

美國現有抵押貸款大部分為長期固定利率貸款，平均利率低於......

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