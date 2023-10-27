芯片生產受重視 日企再上新台階

最近荷蘭半導體設備巨頭ASML宣布，將於日本北海道設立技術支援中心，一度令日本半導體板塊非常興奮。箇中原委，原來落於一家叫Rapidus的公司身上。

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近年的地緣政治和貿易摩擦，都日益突顯芯片製造的重要性。若數當今芯片製造技術最頂尖的公司，非台灣台積電（台：2330）、韓國三星（韓：005930）和美國Intel（美：INTC）莫屬。但歐美各國隨即意識到，一但台海爆發衝突，稱霸晶圓代工多年的台積電當然首當其衝。

先不論三星和Intel的芯片製造技術稍遜，更重要的是其垂直整合的元件製造模式，容易引起與一眾芯片設計公司的爭議和信任問題。而在歐美日政界合作的背景下，日本的新晶圓代工公司Rapidus作為折衷方案就應運而生。

Rapidus由8間日本巨企合資成立

Rapidus於去年由8間日本巨企合資成立，現計劃於2025年4月開始試產，並於2027年量產2納米製程芯片。筆者亦一度懷疑，Rapidus如可能於短短數年內追上頂尖芯片製造技術。但有見早前本欄文章曾指出，SocioNext的例子已說明日本的半導體基礎扎實。而Rapidus除了有日本國內先進半導體公司助力，更於今年先後與美國IBM和歐洲校際微電子中心imec達成合作協議。

有了由IBM提供2納米製程Gate all around立體結構芯片技術授權，再與imec於製作頂尖芯片不可或缺的極紫外光（EUV）技術合作，Rapidus的成功機會因而大增。

ASML是比利時微電子研究中心（imec）的核心成員，其進駐北海道正是為了服務Rapidus。至於Rapidus的北海道千歲市晶圓廠，則更早於上月動工。

Lasertec專門生產EUV用光罩檢查設備

於芯片製造的設備和原材料之中，光刻機、光阻劑和光罩至關重要。ASML的EUV光刻機獨步天下，讀者或已耳有所聞。本欄於《JSR私有化折射日本光阻劑價值》一文中，亦曾寫到光阻劑產業近況。而此次對ASML登陸北海道最興奮的公司，當光罩檢查設備公司Lasertec（日：6920）莫屬。

微影工序（Photolithography）是芯片生產的關鍵步驟，由光刻機發射雷射光束，將光罩上的圖案，在塗抹好光阻劑的晶圓上蝕刻，才能造出芯片。但原來於此過程中，晶圓上各種物料有機會產生微粒並依附於光罩。累積的微粒將影響光罩的精準度，尢其於納米級製程造成生產品質問題。晶圓廠需不時檢查光罩並清理，Lasertec正是其使用的光罩檢查設備頂級供應商。

Lasertec的產品非常專門，其深紫外光DUV光罩檢查設備只有美國科磊KLA Tencor作主要競爭對手，而EUV用光罩檢查設備更是只此一家。不出所料，公司最大客戶為台積電，緊接為三星和Intel，三家頂尖芯片製造公司已共佔Lasertec 77%收入，難怪被市場戲稱公司為日本的ASML。

雖然公司過去5年收入和純利年均複合增長48%和60%的往績非常亮麗，但其交貨周期仍與客戶要求高度相關。今年消費電子產品銷售疲弱，近月就傳出台積電等芯片廠商要求製造設備延遲交付，令公司對未來一個財年的盈利預測變得保守，僅預期收入及營業利潤分別增長24%及3%。

Lasertec的在手訂單約為2.6年，其前景依然良好，只是電子產業何時見底始終是個10億元問題。若展望將來，Rapidus的生產綫亦會用上Lasertec的設備，屆時將成公司盈利增長又一動力。像Lasertec般獨一無二的公司，投資者對其估值難有共識，因此其重估及降級周期的頻率和幅度都偏高。雖然筆者中長期亦看好Lasertec的盈利前景，但基於風險考慮，亦認為一般投資者只應以小注部署。

（筆者公司管理之基金沒有持有Lasertec權益。）

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