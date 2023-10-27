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美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大

國際 16:05 2023/10/27

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美國眾議院本月初史上首次成功罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，經過長達3周的投票與協商，終於選出約翰遜（Mike Johnson）為接任人。惟作為眾院多數黨的共和黨，先後提名4人才達成人選共識，反映他們內訌愈發明顯，黨領袖更未能起到團結黨友的責任。

...

撰文 : 吳漢培

欄名 : 國金好書

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