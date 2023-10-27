美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 國際 16:05 2023/10/27 分享： 分享： 美國眾議院本月初史上首次成功罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，經過長達3周的投票與協商，終於選出約翰遜（Mike Johnson）為接任人。惟作為眾院多數黨的共和黨，先後提名4人才達成人選共識，反映他們內訌愈發明顯，黨領袖更未能起到團結黨友的責任。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 相關文章 【以巴戰爭】內塔尼亞胡長子居美 因未回國入伍捱轟 2023/10/25 【以巴戰爭】內塔尼亞胡長子居美 因未回國入伍捱轟 【以巴戰爭】拜登要求哈馬斯釋放人質 再談停火 2023/10/24 【以巴戰爭】拜登要求哈馬斯釋放人質 再談停火 【以巴戰爭】美向以國派遣軍事顧問 冀減加沙平民傷亡 2023/10/24 【以巴戰爭】美向以國派遣軍事顧問 冀減加沙平民傷亡 【以巴戰爭】海外大批預備役回國 美國逾1萬 2023/10/23 【以巴戰爭】海外大批預備役回國 美國逾1萬 【以巴戰爭】麥康奈爾撐拜登 向以國與烏提供千億美元援助 2023/10/23 【以巴戰爭】麥康奈爾撐拜登 向以國與烏提供千億美元援助 你可能感興趣 【以巴戰爭】內塔尼亞胡長子居美 因未回國入伍捱轟 13:00 2023/10/25 【以巴戰爭】內塔尼亞胡長子居美 因未回國入伍捱轟 【以巴戰爭】拜登要求哈馬斯釋放人質 再談停火 14:41 2023/10/24 【以巴戰爭】拜登要求哈馬斯釋放人質 再談停火 【以巴戰爭】美向以國派遣軍事顧問 冀減加沙平民傷亡 12:30 2023/10/24 【以巴戰爭】美向以國派遣軍事顧問 冀減加沙平民傷亡 最新專欄文章 美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗 今日 美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗 俄烏戰火早埋伏綫 揭3大原因 2023/10/21 俄烏戰火早埋伏綫 揭3大原因 歐盟前外交代表揭 俄烏戰爭早埋伏綫 2023/10/20 歐盟前外交代表揭 俄烏戰爭早埋伏綫 以巴逾百年衝突 英美插手澆油？ 2023/10/14 以巴逾百年衝突 英美插手澆油？ 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 2023/10/13 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 政治 選舉 地緣政治 美國眾議院 美國共和黨 美國民主黨 美國國會 美國