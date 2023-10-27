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落實兩國方案 以巴唯一出路？

國際 09:59 2023/10/27

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以巴戰爭踏入第3周，以色列首次承認押後向加沙地區（Gaza）發動地面進攻，但強調戰爭目標未變，仍是摧毀巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。然而，即使以軍不惜傷亡進攻加沙，最終如願消滅哈馬斯，以巴局勢也不見到有太大緩和。

...

撰文 : 嚴智勇
鄭錦玲

欄名 : 國金札記

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