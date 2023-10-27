落實兩國方案 以巴唯一出路？ 國際 09:59 2023/10/27 分享： 分享： 以巴戰爭踏入第3周，以色列首次承認押後向加沙地區（Gaza）發動地面進攻，但強調戰爭目標未變，仍是摧毀巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。然而，即使以軍不惜傷亡進攻加沙，最終如願消滅哈馬斯，以巴局勢也不見到有太大緩和。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 鄭錦玲 欄名 : 國金札記 相關文章 共和黨大混戰 眾院群龍無首 2023/10/26 共和黨大混戰 眾院群龍無首 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 2023/10/26 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 Netflix上客勁 護城河比想像深 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 2023/10/16 布林肯中東發功 防戰火燒美經濟 你可能感興趣 共和黨大混戰 眾院群龍無首 10:57 2023/10/26 共和黨大混戰 眾院群龍無首 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 11:04 2023/10/26 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 Netflix上客勁 護城河比想像深 20:58 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 最新專欄文章 國金札記 - 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/27 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 國金札記 - 落實「兩國方案」 以巴唯一出路？ 2023/10/26 落實「兩國方案」 以巴唯一出路？ 國金札記 - 美共和黨大混戰 議長選舉「點收科」 2023/10/25 美共和黨大混戰 議長選舉「點收科」 國金札記 - 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 2023/10/24 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 政治 地緣政治 外交 以巴關係 以色列 巴勒斯坦 加沙 戰爭 中東局勢 馬克龍