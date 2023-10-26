拆解老大難問題 特首底氣何來 財金專欄 2023/10/26 分享： 分享： 香港現時股樓低迷、消費疲弱，施政報告減印花稅、樓市減辣，力度只是中庸；谷創科搞新型工業，推動文化產業，合共豪擲約150億元，算大手筆。而且惠民生都不手軟，包括派錢24億元兼助上樓，鼓勵生育。 港人自置居 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 2023/10/27 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 有政戲 - 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 2023/10/25 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 有政戲 - 施政報告拼經濟 招數力度有多大？ 2023/10/24 施政報告拼經濟 招數力度有多大？ 有政戲 - 投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？ 2023/10/20 投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？ 有政戲 - 施政報告鼓勵生育 有稅務優惠？ 2023/10/19 施政報告鼓勵生育 有稅務優惠？ 傅流螢 施政報告 經濟 香港 樓價 股票 李家超 公屋 印花稅 劏房