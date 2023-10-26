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拆解老大難問題 特首底氣何來

財金專欄 2023/10/26

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香港現時股樓低迷、消費疲弱，施政報告減印花稅、樓市減辣，力度只是中庸；谷創科搞新型工業，推動文化產業，合共豪擲約150億元，算大手筆。而且惠民生都不手軟，包括派錢24億元兼助上樓，鼓勵生育。

港人自置居

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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