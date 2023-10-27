低PE+高息 中海油抵買

中國海洋石油（00883）是中國最大的海上石油和天然氣生產商，亦為全球最大獨立油氣勘探及生產集團之一，盡管今年盈利或會回落，但公司估值在全球石油板塊中最為吸引，因為低PE和高息率，只要油價維持高位震盪

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