低PE+高息 中海油抵買 財金專欄 2023/10/27 分享： 分享： 中國海洋石油（00883）是中國最大的海上石油和天然氣生產商，亦為全球最大獨立油氣勘探及生產集團之一，盡管今年盈利或會回落，但公司估值在全球石油板塊中最為吸引，因為低PE和高息率，只要油價維持高位震盪 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 憧憬金融工作 港股短期回穩 今日 憧憬金融工作 港股短期回穩 中字股實力談 - 港股救生圈 有多少？（第四版） 2023/10/27 港股救生圈 有多少？（第四版） 中字股實力談 - 港股缺乏亮點 人人睇淡我貪婪？（第四版） 2023/10/26 港股缺乏亮點 人人睇淡我貪婪？（第四版） 中字股實力談 - 銷售額止跌 中海外可買 2023/10/26 銷售額止跌 中海外可買 中字股實力談 - 中港救市不力 港股升還是靠習主席（第四版） 2023/10/25 中港救市不力 港股升還是靠習主席（第四版） 每股盈利 市盈率 國家能源局 石油 天然氣 中國 美元 銷售 人民幣 行業