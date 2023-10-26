結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？

美國眾議院議長之位懸空22日，議長選來選去都無結果，豈料共和黨內不同派別忽然「傾掂數」，政治能見度不算高的51歲路易斯安那州眾議員約翰遜（Mike Johnson），被推上議長之位。約翰遜何方神聖？已經有3名共和黨提名人挑戰議長職位失敗，何解他能獲得青睞？

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