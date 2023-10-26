結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 國際 22:54 2023/10/26 分享： 分享： 美國眾議院議長之位懸空22日，議長選來選去都無結果，豈料共和黨內不同派別忽然「傾掂數」，政治能見度不算高的51歲路易斯安那州眾議員約翰遜（Mike Johnson），被推上議長之位。約翰遜何方神聖？已經有3名共和黨提名人挑戰議長職位失敗，何解他能獲得青睞？ ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 共和黨大混戰 眾院群龍無首 2023/10/26 共和黨大混戰 眾院群龍無首 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 2023/10/26 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 Netflix上客勁 護城河比想像深 2023/10/19 Netflix上客勁 護城河比想像深 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 2023/10/18 Apple Card蝕錢連連 高盛呻中伏 你可能感興趣 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 09:59 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 共和黨大混戰 眾院群龍無首 10:57 2023/10/26 共和黨大混戰 眾院群龍無首 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 11:04 2023/10/26 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 最新專欄文章 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 國金札記 - 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/27 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 國金札記 - 落實「兩國方案」 以巴唯一出路？ 2023/10/26 落實「兩國方案」 以巴唯一出路？ 國金札記 - 美共和黨大混戰 議長選舉「點收科」 2023/10/25 美共和黨大混戰 議長選舉「點收科」 國金札記 - 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 2023/10/24 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 政治 美國共和黨 美國民主黨 特朗普 停擺 美國眾議院 美國