施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 財金專欄 2023/10/27 分享： 分享： 財爺陳茂波認為香港經濟增強發展，就能吸引企業和人才來港，公司也多賺錢，利得稅每年收多5%。 香港今年股樓疲弱，經濟復甦不似預期，施政報告中，一筆過撑創科和文化產業逾百億元，新措施每年涉開支又幾十億元，政 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 拆解老大難問題 特首底氣何來 2023/10/26 拆解老大難問題 特首底氣何來 有政戲 - 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 2023/10/25 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 有政戲 - 施政報告拼經濟 招數力度有多大？ 2023/10/24 施政報告拼經濟 招數力度有多大？ 有政戲 - 投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？ 2023/10/20 投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？ 有政戲 - 施政報告鼓勵生育 有稅務優惠？ 2023/10/19 施政報告鼓勵生育 有稅務優惠？ 政治 施政報告 李家超 陳茂波 香港 股票 物業 大灣區 廣東省 民建聯