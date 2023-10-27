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施政報告措施多 政府財困錢從何來？

財金專欄 2023/10/27

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財爺陳茂波認為香港經濟增強發展，就能吸引企業和人才來港，公司也多賺錢，利得稅每年收多5%。

香港今年股樓疲弱，經濟復甦不似預期，施政報告中，一筆過撑創科和文化產業逾百億元，新措施每年涉開支又幾十億元，政

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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