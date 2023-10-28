憧憬金融工作 港股短期回穩 財金專欄 2023/10/28 分享： 分享： 港股昨日錄得10月以來最強走勢，全日升354點或2%，收報17398點。內地股市更錄得半年以來連續四日最長升市。而未來三周有四因素影響大市，當中兩個下周揭曉，分別是全國金融工作會議和美國聯儲局議息。 恒 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股救生圈 有多少？（第四版） 2023/10/27 港股救生圈 有多少？（第四版） 中字股實力談 - 低PE+高息 中海油抵買 2023/10/27 低PE+高息 中海油抵買 中字股實力談 - 港股缺乏亮點 人人睇淡我貪婪？（第四版） 2023/10/26 港股缺乏亮點 人人睇淡我貪婪？（第四版） 中字股實力談 - 銷售額止跌 中海外可買 2023/10/26 銷售額止跌 中海外可買 中字股實力談 - 中港救市不力 港股升還是靠習主席（第四版） 2023/10/25 中港救市不力 港股升還是靠習主席（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 習近平 拜登 特朗普 美國聯儲局 人民幣