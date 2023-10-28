憧憬金融工作 港股短期回穩

港股昨日錄得10月以來最強走勢，全日升354點或2%，收報17398點。內地股市更錄得半年以來連續四日最長升市。而未來三周有四因素影響大市，當中兩個下周揭曉，分別是全國金融工作會議和美國聯儲局議息。

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