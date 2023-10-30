萬億國債撑市 中金：市場底將至

中央財政10月24日公布，將在今年第四季增發特別國債1萬元（人民幣，下同），消息支持中港股市上周止跌。中金指出，最新國策對中國經濟「對症下藥」的效力更強，對後續股市的信心提振作用有望更強。

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如果確認特別國債促成了政策底，那麼期望市場見底變得有理可依。中金回顧市場先前歷次底部與反彈特徵，發現走出底部區域一般會逐步經歷幾個階段，包括政策底、情緒底、市場底、資金流向底及盈利底。

該行基於近期利好政策出台的力度與密集程度，可以明顯判斷當前處於「政策底」。但考慮到今年以來多次政策利好的反彈表現短暫，該行不排除投資者需要更多時間消化近期進展，逐漸再過渡到「情緒底」甚至「市場底」。中金又提醒，美債利率等海外擾動依然存在。

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中金分析，當前中國成長面臨的主要挑戰主要在於︰

一、推動寬信用開啟。雖然整體融資成本持續走低，但投資報酬率預期更低，抑制甚至阻斷了信用周期的開啟，造成流動性大量淤積在居民與企業儲蓄上，無法有效轉化為消費與投資，抵銷了貨幣寬鬆的效果。但現實的限制是，宏觀各部門普遍沒有能力或沒有意願加槓桿，因此中央政府的信用擴張即中央政府槓桿就成為關鍵。

二、一綫城市地產政策優化。盡管期待強勁修復並不現實，但一綫城市樓市表現可以穩住預期，避免導致進一步的槓桿收縮和抵押品價值降低，同時穩住財富預期對於居民消費預期也同樣重要。

但過去幾個月以來，上述「對症」政策進展相對較慢。 例如，地產需求端政策方面，一綫城市限購、限貸及限售方面仍有充裕放鬆空間，首套房與二套房最低首付比可進一步下調；財政方面，直到最新特別國債發行前後廣義財政赤字按年還出現收縮 。

正因如此，中金強調這次政策的「意外」出台，意義可能大於7月以來所推出的其他政策，原因有三......

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