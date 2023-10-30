易方達張坤 基金第三季逆市跑出

享有「公募基金一哥」之稱的易方達張坤，旗下基金產品第三季逆市跑出。他在基金季度報告分享策略及選股心得，值得學習。

回顧第三季，中港股市市況波動雙雙下跌，累計上證指數跌2.9%；恒生指數跌5.9%。易方達基金管理有限公司基金經理人張坤管理的重磅產品「易方達藍籌精選混合證券投資基金」，第三季反而錄得1.6%的淨值增長率，成功逆市持盈保泰。

張坤提到此基金在第三季股票部位基本穩定，並調整了消費和醫藥等行業的配置結構。在個股方面，此基金仍持有商業模式優異、產業格局清晰、競爭力強的優質公司，前10大重倉股（見下表）。

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在選股方面，張坤指出，部分着重基本面分析的投資者，只著眼於分析和判斷企業未來淨利潤的指標，其實亦要關注企業審慎投資的品質，以及企業對待投資的態度和能力。

在公司核心業務方面，這些公司年復一年的輝煌表現，掩蓋了其他方面資產配置失敗。對基本面投資者來說，張坤提醒：

「不僅要關注企業的賺錢能力，同時也要關注企業審慎投資的品質，缺乏審慎態度的投資已經成為損毀股東價值的最大殺手之一。」

報告來源：易方達藍籌精選混合型證券投資基金2023年第三季度報告

編輯：鍾采餘

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