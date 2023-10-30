ETF助投資者實現多樣化資產配置

波頓•麥基爾（Burton Malkiel）在暢銷書《漫步華爾街》（A Random Walk Down Wall Street）推薦最省心、省力的投資策略，是投資指數基金，可以輕鬆擊敗大多數機構投資者。

交易型開放式指數證券投資基金（簡稱ETF）作為一種具有眾多優點的投資工具，正在日益引起投資者的關注。

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一、ETF定義

ETF是一種交易所交易基金，它是一種集合了傳統基金和股票交易特點的金融工具。

ETF的基本原理是通過購買和持有一籃子的資產，如股票、債券、商品等追蹤某個特定的指數或投資策略。

它類似於一種開放式基金，但與傳統的開放式基金不同，ETF可以在證券交易所上市交易，投資者可以通過證券交易所買賣ETF的份額，就像買賣股票一樣。投資者可以如買賣股票那麼簡單地去買賣「標的指數」的ETF，可以獲得與該指數基本相同的報酬率。

ETF通常由基金管理公司管理，基金資產為一籃子股票組合，組合中的股票種類與某一特定指數，如上證50指數，包含的成份股票相同，股票數量比例與該指數的成份股構成比例一致。目前ETF根據投資標的的資產類型或運作模式不同，分為股票ETF、債券ETF、跨境ETF及商品ETF。截至今年6月止，ETF全球資產管理規模達到19.4萬億美元。

二、ETF優點

ETF是一種特殊的開放式基金，吸收了封閉式基金可以當日即時交易的優點，投資者可以像買賣封閉式基金或股票一樣，在二級市場買賣ETF份額。

1. 低成本和高透明度 。ETF通常具有較低的管理費用，相較於傳統的共同基金，其費用更為透明而且較低。此外，ETF的投資組合通常公開披露，使投資者能夠清楚了解其持倉和投資策略，增加了透明度；

2. 交易便利性和高流動性 。ETF在交易所上市交易，類似於股票的交易方式，投資者可以通過證券帳戶進行買賣，交易更為便利和靈活。ETF的市場流動性較高，投資者可以隨時進行交易，增加了投資的靈活性；

3. 市場透明度和即時定價 。ETF的淨資產值（NAV）和持倉資訊通常每日公布，投資者可以隨時了解到其淨值和投資組合情況，從而更好地進行投資決策。ETF的交易價格即時反映市場供需關係，投資者可以以市場價格進行買賣，享受公開、公平的交易定價。

三、ETF在資產配置中的作用

ETF在資產配置中扮演着重要的角色，可以幫助投資者實現多樣化和有效的資產配置。

1. 多樣化投資 。資產配置的核心原則之一是分散投資風險。ETF可以追蹤不同的指數或投資策略，涵蓋了各種不同的資產類別和市場。通過購買不同類型的ETF，投資者可以實現對股票、債券、商品及房地產等多種資產的投資，從而降低單一資產的風險；

2. 行業和地區分散 。ETF通常涵蓋特定行業或地區的一籃子資產。通過購買相關行業或地區的ETF，投資者可以在資產配置中實現行業和地區的分散。這有助於降低特定行業或地區所帶來的風險，並在市場中尋找更廣泛的投資機會；

3. 資產類別配置 。ETF......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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