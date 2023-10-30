歐元跌至1.04可博

歐央行於上周議息會後表示，對未來貨幣政策暫要作觀察，言論給予市場感覺歐央行的加息周期或已見頂，有關言論使歐元滙價跌。不過分析歐元，另一重點觀察是美國會否捲入中東戰爭泥潭。由於美國現捲入中東戰爭的機率正

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