歐元跌至1.04可博 財金專欄 2023/10/30 分享： 分享： 歐央行於上周議息會後表示，對未來貨幣政策暫要作觀察，言論給予市場感覺歐央行的加息周期或已見頂，有關言論使歐元滙價跌。不過分析歐元，另一重點觀察是美國會否捲入中東戰爭泥潭。由於美國現捲入中東戰爭的機率正 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 你可能感興趣 強美元逆轉隱患未除 今日 01:00 強美元逆轉隱患未除 英鎊1.2至1.23上落 今日 01:00 英鎊1.2至1.23上落 日圓150附近暫穩 今日 01:00 日圓150附近暫穩 最新專欄文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 加元料1.39有支持 今日 加元料1.39有支持 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 外滙 美滙 貨幣政策 GDP