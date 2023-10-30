英鎊1.2至1.23上落 財金專欄 2023/10/30 分享： 分享： 本周四（2日）英倫銀行將議息。面對9月份年通脹率高企6.7%，假使英倫銀行本周再一次作加息盡快抗衡通脹，提防市場將對英倫銀行以至英鎊失信心。當然英倫銀行不能加息也有苦衷，英國綜合PMI連續四個月低於 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 歐元跌至1.04可博 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 你可能感興趣 強美元逆轉隱患未除 今日 01:00 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 01:00 歐元跌至1.04可博 日圓150附近暫穩 今日 01:00 日圓150附近暫穩 最新專欄文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 加元料1.39有支持 今日 加元料1.39有支持 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 外滙 美滙 貨幣政策 GDP