日圓150附近暫穩 財金專欄 2023/10/30 分享： 分享： 日圓雖跌穿150兌1美元心理關口，但相信日央行於本周二議息會也不會有任何撑日圓行動。假若日央行把現時負0.1厘息率推上零，這確可有助扭轉日圓弱勢，但這招料不到最緊急關頭，日央行是不會使用。事實上，隨美 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 你可能感興趣 強美元逆轉隱患未除 今日 01:00 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 01:00 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 01:00 英鎊1.2至1.23上落 最新專欄文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 加元料1.39有支持 今日 加元料1.39有支持 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 外滙 美滙 貨幣政策 GDP