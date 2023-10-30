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日圓150附近暫穩

財金專欄 2023/10/30

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日圓雖跌穿150兌1美元心理關口，但相信日央行於本周二議息會也不會有任何撑日圓行動。假若日央行把現時負0.1厘息率推上零，這確可有助扭轉日圓弱勢，但這招料不到最緊急關頭，日央行是不會使用。事實上，隨美

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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