日圓雖跌穿150兌1美元心理關口，但相信日央行於本周二議息會也不會有任何撑日圓行動。假若日央行把現時負0.1厘息率推上零，這確可有助扭轉日圓弱勢，但這招料不到最緊急關頭，日央行是不會使用。事實上，隨美

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