澳元反彈目標65美仙 財金專欄 2023/10/30 分享： 分享： 澳洲9月CPI年通脹率由前值5.2%攀至5.6%。不過，單一月份回升料不足以使澳央行於下周二議息會加息。本周四澳洲將公布9月份出入口數字，料有關數字同會影響往後澳央行的利率決策。受惠油價強勢帶動，料銅 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 你可能感興趣 強美元逆轉隱患未除 今日 01:00 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 01:00 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 01:00 英鎊1.2至1.23上落 最新專欄文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 加元料1.39有支持 今日 加元料1.39有支持 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 外滙 美滙 貨幣政策 GDP