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澳元反彈目標65美仙

財金專欄 2023/10/30

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澳洲9月CPI年通脹率由前值5.2%攀至5.6%。不過，單一月份回升料不足以使澳央行於下周二議息會加息。本周四澳洲將公布9月份出入口數字，料有關數字同會影響往後澳央行的利率決策。受惠油價強勢帶動，料銅

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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