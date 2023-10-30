紐元58.8美仙成阻力

近期國際奶價雖回穩，但整體價格仍屬偏低，加上國際紅肉價格跌對新西蘭更是雙重打擊。除了面對低迷農產價格，新西蘭農民更要面對如能源、肥料及工資、甚至貸息等成本上漲問題。新西蘭農民收入降紐元亦同失去支持。技

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