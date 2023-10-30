紐元58.8美仙成阻力 財金專欄 2023/10/30 分享： 分享： 近期國際奶價雖回穩，但整體價格仍屬偏低，加上國際紅肉價格跌對新西蘭更是雙重打擊。除了面對低迷農產價格，新西蘭農民更要面對如能源、肥料及工資、甚至貸息等成本上漲問題。新西蘭農民收入降紐元亦同失去支持。技 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 你可能感興趣 強美元逆轉隱患未除 今日 01:00 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 01:00 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 01:00 英鎊1.2至1.23上落 最新專欄文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 加元料1.39有支持 今日 加元料1.39有支持 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 外滙 美滙 貨幣政策 GDP