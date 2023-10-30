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加元料1.39有支持

財金專欄 2023/10/30

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加央行在其季度經濟報告中預測，今年當地全年經濟增長將只有1.2%，較7月當時估計有1.8%增幅還低。事件令市場更加相信加央行的加息周期見頂。另邊廂，美國第三季GDP大幅升4.9%，這與加拿大型成強烈對

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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