加元料1.39有支持 財金專欄 2023/10/30 分享： 分享： 加央行在其季度經濟報告中預測，今年當地全年經濟增長將只有1.2%，較7月當時估計有1.8%增幅還低。事件令市場更加相信加央行的加息周期見頂。另邊廂，美國第三季GDP大幅升4.9%，這與加拿大型成強烈對 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 你可能感興趣 強美元逆轉隱患未除 今日 01:00 強美元逆轉隱患未除 歐元跌至1.04可博 今日 01:00 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 01:00 英鎊1.2至1.23上落 最新專欄文章 強美元逆轉隱患未除 今日 強美元逆轉隱患未除 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 外滙 美滙 貨幣政策 GDP