強美元逆轉隱患未除 財金專欄 2023/10/30 分享： 分享： 論經濟及貨幣政策前景，美元理應強勢，但隨着美國捲入中東戰爭機率增加，提防美元強勢將會逆轉。 美國經濟表現確實亮麗，其第3季GDP增長4.9%。相比之下，歐元區10月綜合PMI卻降至46.5水平，是自 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元跌至1.04可博 今日 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 你可能感興趣 歐元跌至1.04可博 今日 01:00 歐元跌至1.04可博 英鎊1.2至1.23上落 今日 01:00 英鎊1.2至1.23上落 日圓150附近暫穩 今日 01:00 日圓150附近暫穩 最新專欄文章 加元料1.39有支持 今日 加元料1.39有支持 紐元58.8美仙成阻力 今日 紐元58.8美仙成阻力 澳元反彈目標65美仙 今日 澳元反彈目標65美仙 日圓150附近暫穩 今日 日圓150附近暫穩 英鎊1.2至1.23上落 今日 英鎊1.2至1.23上落 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 外滙 美滙 貨幣政策 GDP