論經濟及貨幣政策前景，美元理應強勢，但隨着美國捲入中東戰爭機率增加，提防美元強勢將會逆轉。

美國經濟表現確實亮麗，其第3季GDP增長4.9%。相比之下，歐元區10月綜合PMI卻降至46.5水平，是自

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