  • 25°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

強美元逆轉隱患未除

財金專欄 2023/10/30

分享：

分享：

論經濟及貨幣政策前景，美元理應強勢，但隨着美國捲入中東戰爭機率增加，提防美元強勢將會逆轉。

美國經濟表現確實亮麗，其第3季GDP增長4.9%。相比之下，歐元區10月綜合PMI卻降至46.5水平，是自

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元跌至1.04可博
今日
歐元跌至1.04可博
英鎊1.2至1.23上落
今日
英鎊1.2至1.23上落
日圓150附近暫穩
今日
日圓150附近暫穩
澳元反彈目標65美仙
今日
澳元反彈目標65美仙
紐元58.8美仙成阻力
今日
紐元58.8美仙成阻力

你可能感興趣

歐元跌至1.04可博
今日 01:00
歐元跌至1.04可博
英鎊1.2至1.23上落
今日 01:00
英鎊1.2至1.23上落
日圓150附近暫穩
今日 01:00
日圓150附近暫穩

最新專欄文章

加元料1.39有支持
今日
加元料1.39有支持
紐元58.8美仙成阻力
今日
紐元58.8美仙成阻力
澳元反彈目標65美仙
今日
澳元反彈目標65美仙
日圓150附近暫穩
今日
日圓150附近暫穩
英鎊1.2至1.23上落
今日
英鎊1.2至1.23上落
經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 外滙 美滙 貨幣政策 GDP

上一篇文章

美科企雲收入強弱互見

下一篇文章

加元料1.39有支持