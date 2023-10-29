反以情緒蔓延 歐美挺以受限？

加沙戰爭爆發約一周後，筆者在「輿論風向變，以軍添顧忌」一文中已經談到，輿論攻擊目標，似乎漸漸轉到以色列身上，到了如今開戰逾3周，這種變化愈來愈明顯，不僅同情巴勒斯坦平民，支持激進巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的聲音，亦愈見張揚，嚴辭批評以色列是兇手，並且是在歐美國家出現。

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