反以情緒蔓延 歐美挺以受限？ 國際 22:00 2023/10/29 分享： 分享： 加沙戰爭爆發約一周後，筆者在「輿論風向變，以軍添顧忌」一文中已經談到，輿論攻擊目標，似乎漸漸轉到以色列身上，到了如今開戰逾3周，這種變化愈來愈明顯，不僅同情巴勒斯坦平民，支持激進巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的聲音，亦愈見張揚，嚴辭批評以色列是兇手，並且是在歐美國家出現。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 2023/10/27 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 共和黨大混戰 眾院群龍無首 2023/10/26 共和黨大混戰 眾院群龍無首 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 2023/10/26 曼聯賣盤淪鬧劇 只有班主笑得出 你可能感興趣 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 22:54 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 09:59 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 16:05 2023/10/27 美眾院黨領袖影響不亞議長 當選難度同樣大 最新專欄文章 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 2023/10/27 落實兩國方案 以巴唯一出路？ 國金札記 - 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/27 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 2023/10/26 結束眾院權力真空 約翰遜何方神聖？ 國金札記 - 落實「兩國方案」 以巴唯一出路？ 2023/10/26 落實「兩國方案」 以巴唯一出路？ 國金札記 - 美共和黨大混戰 議長選舉「點收科」 2023/10/25 美共和黨大混戰 議長選舉「點收科」 地緣政治 外交 戰爭 恐怖主義 社會矛盾 遊行集會 加沙 巴勒斯坦 以色列 土耳其