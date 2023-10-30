港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？ 財金專欄 2023/10/30 分享： 分享： 香港一直希望爭取沙特阿美來港上市，港交所也為此鋪路。 中東產油「一哥」沙特阿拉伯，近來和香港越走越近。沙特方面剛宣布，香港即將推出投資沙特股市的ETF產品，涉及當地市值最大的50多隻股票，包括石油巨企沙 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 2023/10/27 施政報告措施多 政府財困錢從何來？ 有政戲 - 拆解老大難問題 特首底氣何來 2023/10/26 拆解老大難問題 特首底氣何來 有政戲 - 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 2023/10/25 施政報告後 港國際財金盛事浪接浪 有政戲 - 施政報告拼經濟 招數力度有多大？ 2023/10/24 施政報告拼經濟 招數力度有多大？ 有政戲 - 投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？ 2023/10/20 投資移民Vs高才通 吸「人財」更有力？ 沙特阿拉伯 ETF 香港 陳茂波 香港交易所（00388） 一帶一路 大灣區 股票 美元