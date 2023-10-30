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港推沙特ETF 利爭奪阿美第二上市？

財金專欄 2023/10/30

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香港一直希望爭取沙特阿美來港上市，港交所也為此鋪路。

中東產油「一哥」沙特阿拉伯，近來和香港越走越近。沙特方面剛宣布，香港即將推出投資沙特股市的ETF產品，涉及當地市值最大的50多隻股票，包括石油巨企沙

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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