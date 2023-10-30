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小巴菲特 Ackman：美國利率可能見頂理由

財金猛人追蹤 12:16 2023/10/30

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對沖基金潘興廣場（Pershing Square）創始人，有小巴菲特之稱的傳奇投資人Bill Ackman在10月23日宣布回補了對於美國國債的空頭倉位，是否意味利率漲到頭了呢？
Ackman認為，隨着通脹持續緩解和經濟的不確定性增加，美聯儲應逐步開始降息。

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作為美國證券交易委員會（SEC）下屬投資者諮詢委員會（Investor Advisory Committee，IAC）成員，Ackman曾於早前參加小組討論會，一份在討論會上發布的演講報告，透露了他的想法。

Ackman指出，美國經濟增長可能超預期放緩，美聯儲並不應該進一步提高利率。隨着通脹繼續放緩，美聯儲將利率維持在高位，相當於進一步收緊貨幣政策，這使得實際利率將變得更具限制性。美聯儲當前的政策展望似乎沒有充分考慮經濟增長面臨的下行風險，他認為美聯儲應逐步開始降息。

實際利率處於限制性水平

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工資增長正在趨緩

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經濟增長可能超預期放緩

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師盤算

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