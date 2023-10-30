復星財富李曉翀：業務重組 新東方轉型有成效 財金猛人追蹤 10:18 2023/10/30 分享： 分享： 近期港股正在構築底部，除了選擇權重股作為跟隨市況波動的短綫部署之外，部分基本面有改善而且可持續的公司仍是筆者納入為觀察名單的一個參考。新東方 （09901） 是近期觀察到股價今年跑贏大市的其中一員，而且最新季績亦勝預期，市場的關注度再次提升。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁 欄名 : 無寶不落 最新專欄文章 復星財富李曉翀：Netflix基本面可持續的兩大疑問 2023/10/26 復星財富李曉翀：Netflix基本面可持續的兩大疑問 信達生物研發力強 具競爭優勢 2023/10/24 信達生物研發力強 具競爭優勢 復星財富李曉翀：鋪路AI發展 好未來估值重估之路 2023/10/20 復星財富李曉翀：鋪路AI發展 好未來估值重估之路 復星財富李曉翀：比亞迪電子候低吸 2023/10/16 復星財富李曉翀：比亞迪電子候低吸 復星財富李曉翀：AI時代挑戰Adobe的潛在風險 2023/10/11 復星財富李曉翀：AI時代挑戰Adobe的潛在風險 行業 個股分析 東方甄選（01797） 新東方—S（09901） 港股