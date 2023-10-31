復星財富李曉翀：科技股放榜 亞馬遜季績有喜有憂

亞馬遜（美：AMZN）公布了本年第三季業績，整體營收高於上季度業績指引上限，淨利潤按年看是扭虧，現時美股特別是納指已經連續三個月下跌，市場要求更高，往季當然具參考價值，但指引更為重要，稍有差池，都成為短期拋售的理由。

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幸好，亞馬遜對四季度指引不特別遜預期，該公司預計本年第四季的收入規模為1,600億至1,670億美元，按年同比增長7%至12%，營業利潤指引為70億至110億美元，去年同期為27億美元，主要是受履行網路投資的預期按年下降影響。

睇返份業績，佔比最大的泛零售業務方面，亮點有二，一是第三方賣家服務收入按年增長20%，收入的絕對值遠超市場預期；二是賺錢效應有所改善，特別是北美地區營業獲利率為4.9%，改善的驅動力在於物流資本開支的降速、規模效應以及Prime體系的優化，履約能力亦在三季度達到最高水準。

其他業務方面，廣告服務業務按年增長近26%，同時亦是其中另一個業務上的收入絕對值遠超市場預期，該公司表示大部分廣告收入來自北美市場以及電商，而贊助的產品和品牌產品仍然是增長的主要動力。另外，訂閱服務方面雖然如預期接近，但此次是會員提價後的表現而帶來收入的增長，反映亞馬遜Prime會員業務的內容端加大投入奏效。

雲業務AWS 面臨激烈競爭

最後，想講這份季績勝預期的同時，就是雲業務AWS，正面臨激烈的競爭格局，該季度AWS雖然同比增速環比並未下降，但按年增長12%的表現確是令筆者憂慮。

特別是關注到微軟及谷歌在AI上發展的力度，亞馬遜暫時匱乏亮點，只是強調生成式AI仍在早期階段，要知道AWS業務一直是貢獻該公司營業利潤的最大板塊，該季度雖然獲利率有30.3%不錯的成績，但是這是源自人員的裁撤以及招聘降速、能源價格回落，這些因素能否保持是一個疑問，但顯然，這些都是「打防守」，反而進攻端如何跟其他同業繼續爭奪市場才是未來估值波動最大的隱憂，建議持續關注該業務進展情況。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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