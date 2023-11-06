景順：美儲局鴿派暫停加息下3個投資方向

重點：

聯儲局在11月1日議息會後聲明中的措辭，僅出現少許變化。這次聯儲局是「鴿派暫停加息」。 亞洲央行有更多保持利率不變的空間。 隨着全球風險意欲將日益增加，料3個資產類別將有較出色的表現。

▲ 美國聯儲局外貌

11月聯儲局聲明中的措辭僅出現少許變化，當中包括提到「金融環境收緊」。這充分表明聯儲局已意識到，近期10年期美國國債孳息率的上升，已在一定程度上減輕了聯儲局的負擔。聯儲局將繼續以目前速度保持量化緊縮政策。

其後，債券市場反應較大。當中，2年期美國國債孳息率大幅跌至9月4日以來的最低水平。另外，美國股市上揚。

亞洲央行獲更多保持利率不變空間

隨着抗通脹持續發展，以及聯儲局可能於未來減息而非加息的幫助下，美國10年期國債孳息率已經見頂，並可能開始下行。這無疑會為印尼及菲律賓等亞洲央行提供更多空間保持利率不變，而非加息。

不過，日本央行對孳息率曲綫控制（Yield Curve Control）的調整幅度低於預期，似乎緩解了長期債券孳息率的上行壓力，但導致日圓下跌。

鴿派暫停加息 未來通脹數據成關鍵

簡言之，這次聯儲局是「鴿派暫停加息」。雖然聯儲局主席鮑威爾保留「再次加息」的權利，但我們認為聯儲局很可能已完成加息。

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鮑威爾指出，貨幣政策對經濟產生的影響，需要時間才會顯現，因此，聯儲局於今年暫緩加息步伐以作進一步評估......

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